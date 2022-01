Waarschuwing: Nieuwe vogelgriep kan zich ook verspreiden naar mensen

Zorgen om vogelgriep nemen toe: ‘Het is hopen dat het nog flink gaat vriezen’

Nu het vogelgriepvirus oprukt in Nederland, loopt de spanning ook in de regio op. Al is er nog zeker geen paniek in ‘kippendorp’ Barneveld: De regionale Vogelopvang in Soest neemt het zekere voor het onzekere en laat geen watervogels meer toe.

6 januari