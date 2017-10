Waarschuwing voor Ajax-trainer Wooter na incident bij jeugdduel

Wooter is trainer van de Onder 16 van Ajax. Na een oefenwedstrijd op De Toekomst ontstond op de parkeerplaats een woordenwisseling tussen de trainer en de vader van een jeugdspeler. De laatste was ontevreden over het aantal minuten speeltijd dat zijn zoon kreeg. ,,Wooter heeft me daarbij bij de keel gegrepen en over mijn autoportier gegooid. Daarna heb ik me verweerd”, stelt de vader. Hij zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie van het incident. ,,Als jeugdtrainer val je geen ouders aan. En al helemaal niet waar hun kinderen bij zijn.” Meerdere mensen waren getuige van het incident.