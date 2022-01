Waarschuwing voor dichte mist in groot deel van het land

Reacties op mondkapjes: ‘Laat het OMT de oogkleppen eens afdoen’

‘Hulde voor het OMT om nieuw advies voor het dragen van mondkapjes’ en ‘De beëdiging van Rutte IV is een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 12 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

