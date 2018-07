Wachtlijsten kinderopvang lopen weer op tot 1 jaar

Nederland­se smokkelt coke in flesjes aanmaaksi­roop: vijf jaar cel

27 juli Een Nederlandse vrouw die ruim drie kilo cocaïne Groot-Brittannië probeerde binnen te smokkelen, moet ruim vijf jaar de cel in. Berryl L. werd op 9 juni aangehouden in de Engelse kustplaats Dover. Ze had de coke, met een straatwaarde van ongeveer 170.000 euro, gemengd met vruchtensiroop. De vrouw heeft schuld bekend.