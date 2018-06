'Wachtlijsten operaties groeien door groot personeelstekort ziekenhuizen'

video Bergse 'dokter Zweet' brouwt veganisti­sche deo

10:08 Sommige mensen gaan ver voor een groene en gezonde lifestyle. De Duitsers Ben en Anna zijn van die mensen. Aan hun veganistische lijf geen chemische deo's. In hun keukentje maakten ze samen zelf een natuurlijk variant, op basis van onder meer baking soda en maizena. Werkt prima, maar niet handig in het gebruik. Als zo'n product er nou eens in een handige stick was?