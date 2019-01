Wadden zijn dit weekeinde te woelig om containers te bergen

De berging van containers in het Waddengebied is opnieuw uitgesteld. Het weer is te onstuimig en ook zondag zal dat nog het geval zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Bergingsschip Atlantic Tonjer is wel al in de Eemsgeul. ,,Gezien de weersomstandigheden en de diepte waarop containers in die geul liggen, is berging volgens de kapitein onverantwoord. Daarmee wordt op zijn vroegst maandag begonnen’', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De Atlantic Tonjer kan ,,flink veel” containers herbergen, aldus de woordvoerder. Een tweede schip dat onderweg was, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is al eerder naar de haven van IJmuiden teruggevaren. Gisteren was er al twijfel over of de bergingswerkzaamheden door konden gaan, vanwege het slechte weer.