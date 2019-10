Wajong-debat eindigt met groot vraagteken

Ook treinen tjokvol door fileleed op de weg

30 oktober Automobilisten die de file spuugzat zijn, nemen vaker de trein. Daardoor wordt het ook in de trein steeds drukker en staan mensen hutjemutje. NS roept reizigers op om een trein eerder of later te nemen: ,,Dat kan enorm schelen in de drukte.”