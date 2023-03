‘Walgelijk’ filmpje met racistische uitspraken schaadt vertrouwen: ‘Tegen deze politie moeten we opkijken?’

Politiemensen die samen naar buiten traden om racisme van collega's aan de kaak te stellen, vrezen dat échte veranderingen uitblijven. De politieleiding bezweert het tegendeel. Voor Nederlanders met een migratieachtergrond is het uitgelekte filmpje de zoveelste klap in het gezicht. ,,Het gedrag dat ik hier zie, is gedrag dat ik eerder bij een hooligan zou verwachten dan bij de personen die de wet dienen te handhaven.”