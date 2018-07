Wandelaars Vierdaagse betrapt met valse startbewijzen

Er zijn valse Vierdaagse-polsbandjes in omloop. Dinsdag werden twee dames van het parcours verwijderd die, zo bleek later, over nagemaakte startbewijzen beschikten. ,,Ze liepen onder de namen van twee andere wandelaarsters die wél over originele bandjes beschikten", zo vertelt Jeroen Poot, plaatsvervangend hoofd Controle van de Vierdaagse.

De fraude van de twee valsspelers kwam gisteren aan het licht. Zij waren op de eerste wandeldag weliswaar betrapt omdat zij met bandjes van de 40 kilometer het 30-kilometer-traject aflegden, maar dat ze dat met nagemaakte bandjes deden, bleek pas toen zich gisterochtend twee nietsvermoedende andere vrouwen bij de Vierdaagse-organisatie meldden met de vraag waarom ze niet mochten starten.



Poot: ,,Die dames waren gediskwalificeerd omdat hun namen blijkbaar gebruikt waren voor de valse bandjes. Maar zij hadden wél netjes het 40-kilometer-parcours afgelegd. Toen we dat uit hadden gezocht, mochten zij natuurlijk gewoon starten.’’



Hoe de twee fraudeurs er exact in geslaagd zijn de wandelbandjes na te maken met valse identiteit, kon Poot nog niet zeggen. Ook weet de organisatie niet of er meer gekopieerde startbewijzen in omloop zijn. Uiteindelijk zouden fraudeurs door de mand moeten vallen bij de controle met een scanner, die dagelijks bij de finish in Nijmegen wordt uitgevoerd.

Ambulances

Wandelaars hadden vandaag veel last van de hitte. Er moesten geregeld ambulances in actie komen. Het laatste uur zijn er al meerdere oproepen geweest voor assistentie.



Het wordt weer warmer op de route en daarmee neemt de kans op flauwtes bij de wandelaars toe. In Nijmegen is het momenteel 28 graden en er is een relatief lage luchtvochtigheid. Volgens het Rode Kruis blijft het aantal mensen dat flauwtes krijgen binnen de perken en is dat zeker niet meer dan vorig jaar. Wel gaat het in de meeste gevallen om mensen die te weinig gegeten of gedronken hebben tijdens de tocht.

Files