Wandelaars vinden dode in zee bij Kijkduin

Volgens calamiteitensite Regio15 gaat het om een zwemmer. ‘Het aangespoelde lichaam lijkt zwemkleding te dragen.’



Of het om de 25-jarige Marek gaat, die zondag na het zwemmen in de zee bij Ter Heijde niet meer terugkwam, kan de politie nog niet bevestigen. ,,We doen onderzoek naar de identiteit en of het de persoon betreft die zondag 25 augustus vermist raakte tijdens het zwemmen in de zee bij Ter Heijde’’, meldt de politie.