Wanhopige Mustafa zwom van Turkije naar Griekenland: ‘Doodsbang voor haaien’

Tripthera­pie: niet twee jaar bij therapeut maar één goede trip voor mentale doorbraak

Ze was nog maar een kind toen haar ouders scheidden en haar vader stierf. Na een roerige jeugd die bol staat van trauma en verlies kampt journalist Suus Ruis (47) met angsten en neerslachtigheid. Omdat ze geen zin heeft in langdurige psychotherapie, besluit ze voor psychedelica gaan, de werkzame stof in truffels en paddo’s. ‘En ik ben nog wel fel anti-drugs.’

