Wanneer Hugo een fotoboek openslaat, komen er herinneringen naar boven

Monster­truck­chauf­feur Mario D. en partner: Onze levens zijn een hel

10:57 Meteen na de veroordeling stapte monstertruckchauffeur Mario D. in de auto om rond te rijden, om te proberen grip te krijgen op zijn situatie. Reageren wilde hij niet. Deze week schreven zijn partner en hij een brief aan deze krant. In de eerste plaats leven ze mee met de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook hun leven is nooit meer hetzelfde. 'Een hel', noemen ze het.