Wanneer je een huishouden hebt, heb je mazzel. Dan mag je met maximaal vier personen aan een tafeltje op het terras zonder de anderhalve meter in acht te nemen, boven op elkaar op de bank hangen, samen op vakantie in eigen land en seks hebben met de andere persoon in je huishouden. De vraag is natuurlijk ook in hoeverre het nog uit te houden is in het huishouden na drie maanden, maar dat terzijde.



Wat ik me afvraag: wat precies valt er onder ‘huishouden’? Is dat slechts de hoeksteen van de samenleving, twee ouders en een stuk of wat thuiswonende kinderen? Moet je, als de boa’s komen, kunnen aantonen dat je op hetzelfde adres woont, dezelfde achternaam hebt, je dna laten testen?