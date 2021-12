Wapens en ruim 11 miljoen euro aan coke: het geheime leven van rapper Kaene M.

Haagse rapper blijft vastzitten vanwege record­vangst cocaïne Ypenburg

De Haagse rechtbank houdt de 24-jarige Haagse rapper Kaene M. langer in de cel vanwege de vondst van een grote partij cocaïne van 270 kilo in Ypenburg op 3 september in een bestelbusje. ,,Ik kan keihard aantonen dat ik die avond keihard aan het werk was in de studio”, zei de muzikant maandag tijdens een zitting. Maar de rechter vindt dat er serieuze aanwijzingen zijn dat hij betrokken was bij grootschalige drugshandel.

7 december