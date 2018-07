Warm en droog: muggen en wespen zijn niet weg te slaan

Snel opkomende stroming werd Duits meisje (14) fataal bij Bruinisse

20:09 Overmand door verdriet zakt de moeder op de grond. In de schaduw van de brandweerwagen vangen familieleden en een tolk haar dinsdagmiddag op. Vanuit de lucht en op het water wordt al meer dan drie uur onafgebroken gezocht naar haar veertienjarige dochter. Dat de plots opkomende stroming in de Oosterschelde bij Bruinisse het meisje noodlottig is geworden, staat al vast. De eerder ingezette grote reddingsactie is inmiddels omgezet in een bergingsactie.