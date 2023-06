Warm en zonnig komende week: kans(je) op eerste tropische dag van het jaar

Er is zomers weer in aantocht. De temperaturen lopen de komende dagen naar verwachting op. Tegen het einde van komende de week kan het zelfs tropisch warm worden, al is de kans daarop nog niet héél groot: zo'n 10 procent. Maar met 24 tot 28 graden wordt het na woensdag hoe dan ook een stuk warmer.

De eerste helft van komende week is er qua temperatuur in het land nog een kleine tweedeling: door de noordelijke wind is het vooral op de Waddeneilanden, de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen een stuk frisser dan in de rest van het land. Hoe koud, dat ligt aan de bewolking: ,,Als je pech hebt is het grijs en blijft de temperatuur rond de 16 graden hangen”, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

In het midden en zuiden van het land is dat anders: ,,Ten zuiden van Zwolle maakt bewolking geen kans, daar is een strakblauwe lucht met een enkel stapelwolkje.” De middagtemperatuur ligt in het zuidoosten dan ook naar verwachting een stuk hoger, met 20 tot 24 graden. Lokaal kan het in Zuid-Limburg 25 graden worden.

Tropisch warm?

Na woensdag word het echter overal een stuk warmer. De wind draait dan en brengt vanuit het oosten droge lucht mee. ,,In het hele land zien we dan strakblauwe luchten. In het zuiden van het land loopt de temperatuur op naar 25 tot 28 graden. Een voordeel van die droge lucht: ,,Het is een droge warmte, niet dat klamme plakkerige. De kans op onweer is ook klein. Belangrijk voor wie bijvoorbeeld op het terras wil zitten.”

Het kán in het weekend zelfs 30 graden worden, maar die kans is met 10 procent nog niet heel groot. Knol: ,,Ik zou mijn geld daar nu nog niet op inzetten. Maar 25 tot 28 gaan we wel halen.” De kansen springen nog wel wat op een neer, vertelt Knol - gisteravond was de kans op tropische temperaturen nog 40 procent. De zon is met een UV-index van 6 ook vrij krachtig, waarschuwt ze. Meestal piekt de zonkracht rond de langste dag van het jaar, eind deze maand.

In het noorden van het land blijft het wel iets koeler dan elders, al is het verschil kleiner dan begin komende week. ,,Dat komt deels door het water in de Noordzee. Water heeft meer tijd nodig om op temperatuur te komen. Dat heeft een vertragend effect op de temperatuur na de winter, in het voorjaar. Het zeewater is nu zo'n 15 graden. In bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland stroomt de lucht over het zeewater waar het pal naast ligt, dat heeft een direct effect.” Toch loopt ook daar het kwik op naar zo'n 20 tot 24 graden.

Hooikoorts

De droge lucht zorgt ook voor meer hooikoortsklachten, zegt Knol. ,,De kans op pollen is groot. Vooral grassen staan nu in bloei, daar zijn veel mensen allergisch voor - naar schatting 1 á 2 miljoen Nederlanders ondervindt last daarvan. Omdat er geen regen is worden de pollen niet uit de lucht gespoeld. En bij wind vanuit het oosten waait er ook stuifmeel vanuit Duitsland naar Nederland.” De hooikoortspiek is dan ook eind volgende week.

De droogte volgt na meer weken van weinig neerslag. Als er langer dan twintig dagen geen noemenswaardige regen valt is er sprake van een officiële droogteperiode. Daar zitten we op dit moment al in. Toch zal de verwachte droogte nog niet direct voor problemen zorgen, zegt Knol: ,,We hadden een nat voorjaar waardoor het grondwater goed is aangevuld, er is een buffer opgebouwd.”

Dit jaar geen schaapscheerderskou

Het begin van de zomer, grofweg de periode van 5 tot 20 juni, staat bekend als schaapscheerderskou. Noorden- tot noordwestenwind zorgen in deze tijd van het jaar voor koud weer in de kustgebieden door het koude zeewater, hardnekkige wolkenvelden en soms zelfs mist vanaf zee.

De lage temperaturen en de bewolking waren gunstig om de pas geschoren huid van de schapen niet bloot te stellen aan de felle zon. De noordenwinden zijn, zeker begin van de week, wel kortstondig aanwezig, maar van échte schaapscheerderskou lijkt dit jaar geen sprake.

