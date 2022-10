Warme herfstdagen maken morgen plaats voor code geel wegens zware windstoten

Morgenavond en in de nacht van dinsdag op woensdag komen in het westen bij buien vooral in de kustgebieden opnieuw plaatselijk zware windstoten voor. Aan het einde van de nacht van dinsdag op woensdag nemen de windstoten af.



De woensdagochtend begint nog met buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. In de loop van de dag wordt het droger met vaker zonneschijn. Donderdag is de zon maar weinig te zien. Al blijft het vrij zacht met in de middag ongeveer 15 graden. Gebruikelijk ligt de temperatuur begin november rond de 11 of 12 graden.



Op vrijdag zien we weer wat vaker de zon, maar trekken ook enkele buien over het land. Met maxima van 12 tot 14 graden is de temperatuur wat lager dan eerder in de week. Vrijdag en in het weekend is het wisselvallig herfstweer. Vrijdag schijnt geregeld de zon, maar komt het ook tot buien. In het weekend overheerst de bewolking en met name zondag valt geruime tijd regen.