Warme oktobermaand moet plaatsmaken voor koudere aftrap van november

Volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza trapt november af met een wisselvallige en vrij onstuimige herfstdag. ‘Vooral tijdens de ochtenduren is het overwegend bewolkt en trekt een regenzone noordoostwaarts over het land. Daarna worden met een forse zuidwestenwind nog verscheidene losse buien aangevoerd', schrijft Knol op de website.

Kustplaatsen kunnen te maken krijgen met (zware) windstoten. De zon kan zich tussendoor ook nog even laten zien. ‘De temperatuur stijgt dan naar een graad of 16. Daarmee is het altijd nog aan de zachte kant, want begin november is 11 à 12 graden klimatologisch gezien gemiddeld’, aldus de meteoroloog.