Warmste 21 februari ooit, record wordt waarschijnlijk met enkele graden verbroken

In Eindhoven en Woensdrecht is vanmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude record stamt uit 1949, toen het 17,1 graden werd in Buchten (Zuid-Limburg).

Volledig scherm Dagjesmensen bij de Pyramide van Austerlitz. © ANP Volgens Weerplaza kan het dagrecord met ‘minstens enkele volle graden’ worden verbroken, omdat de temperatuur nog verder zal stijgen. Mocht het ergens 20 graden worden, dan is er sprake van de vroegste lokale warme dag sinds het begin van de metingen. In De Bilt werd het zondag ook al warmer dan ooit gemeten op deze dag.



Het warme weer heeft te maken met de uitzonderlijk zachte lucht die vanuit Spanje wordt aangevoerd. Het kwik schiet daardoor omhoog, en de zon maakt het nog warmer. In een groot deel van Nederland wordt het zondag 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het mogelijk nog warmer. Alleen in het noorden is het frisser en komen de temperaturen niet boven de 12 graden uit.

Warmste winterdag

De laatste warme februari-dag dateert uit 2019. Weerstation Arcen, in Noord-Limburg, haalde op 27 februari een maximumtemperatuur van 20,5 graden. Daarmee was het tevens de warmste winterdag uit de geschiedenis.

Toch is deze situatie niet echt vergelijkbaar met toen, stellen de meteorologen. ,,Weliswaar stak er (in 2019, red.) aan het eind van die maand enige tijd een warme zuidenwind op, maar die lenteachtige temperaturen duurden twee tot drie dagen, waarna het weer snel afkoelde. Momenteel zitten we in een verrassend lange periode met hoge temperaturen, die misschien zelfs een weeklang kunnen standhouden.”

Lenteachtig

Het lenteweer houdt komende week nog aan. ,,De temperatuur blijft hoog en vaak is er zon", aldus weerman Raymond Klaassen, die wel een kleine kanttekening plaatst: ,,Van dag tot dag kan zo de hoeveelheid zon verschillen en daarmee ook de temperatuur.”

Dieper landinwaarts kunnen we in ieder geval op de meeste zon rekenen. Klaassen: ,,Daar voorzien we de hoogste temperaturen die op een zonnige middag in de buurt van de 20 graden kunnen komen. Bewolking of niet, de kans op neerslag blijft iedere dag zeer klein.”

Richting het weekend neemt de kans op wisselvallig weer toe en komt de temperatuur waarschijnlijk ook weer wat lager uit. ,,Dan zien we de kans op vorst in de nacht ook weer toenemen", weet Klaassen. ,,Al met al is het een prima week of buiten te vertoeven. Een mooie wandeling of fietstocht, het weer is er uitermate geschikt voor.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: