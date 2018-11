Warmste 6 november ooit gemeten: 17,1 graden

Rond het middaguur werd het bij het landelijke meetpunt van weerstations in De Bilt warmer dan 17,1 graden. Daarmee is het oude record van 6 november 2015 verbroken en hebben we een nieuw warmterecord. Dat meldt Weerplaza . De temperatuur loopt in de loop van de middag waarschijnlijk nog wat verder op.

In het hele land worden records verbroken. ,,Of het algehele datumrecord van Maastricht (20,4 graden in 1955) wordt verbroken, is nog even de vraag. Wanneer de temperatuur boven 20 graden komt, is het overigens pas de zevende keer sinds het begin van de metingen in 1901 dat het ergens in ons land in november 20 graden wordt’’, vertelt meteoroloog Wilfred Janssen.

Tot maandrecords komt het vandaag zeer waarschijnlijk niet. Janssen: ,,De hoogst gemeten novembertemperatuur in ons land is maar liefst 22 graden, gemeten op 1 november 2014 in het Limburgse Ell.’’