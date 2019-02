Warmtefonds van 4,5 miljard voor isoleren woningen

Kaf & Koren Owen Schumacher: Je krijgt mij niet naar The Passion

9:04 Wekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd’s en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: Owen Schumacher (51), die voor de telefilm De tand des tijds de stem van Vincent van Gogh insprak en nu te zien is in de theaters met Laten we eerlijk zijn, een komedie over relatiestress en goede buren.