Was het bedreigen van Sinterklaas een grap of niet?

1) Wat speelt er vanmiddag precies?

Utrechter Michael van Zeijl (37) zette in oktober vorig jaar deze tekst op Facebook: ,,We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is, zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood.'' Grapje, zei hij er later zelf over. Geplaatst in een besloten Facebookgroep als reactie op de gestelde vraag ‘Hoe komen we van dat racistische feest af’. Geen grap, vonden politie en Justitie. Van Zeijl werd opgepakt en zat vijf dagen vast (ook tijdens de Sinterklaasintocht in Dokkum op 18 november). Vanmiddag moet de actievoerder van de Grauwe Eeuw zich voor de rechtbank in Utrecht verantwoorden voor opruiing.