‘Was je zwaar opgemaakt?’: Lindsay (28) vertelt over pijnlijke verwijten na verkrachting

Oproep: wat is jouw ultieme nieuwjaars­wens voor 2022?

Waar hoop jij op in het nieuwe jaar? Waar kijk jij naar uit in 2022? Verwacht je eindelijk een uitgesteld, bijzonder feest in te kunnen halen? Of hoop je nu echt die verre reis te gaan maken die u al bijna twee jaar heeft moeten uitstellen vanwege alle reisbeperkingen in de wereld? Laat het ons weten. De mooiste inzendingen krijgen op oudejaarsdag een plek op onze site of in de krant. Reacties (graag met telefoonnummer) naar oproep@dpgmedia.nl.

26 december