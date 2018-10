Wasbeer rukt op in Limburg: 'afschieten enige optie'

UpdateDe wasbeer is in Limburg bezig aan een opmars en dat baart de provincie zorgen. Er zit niets anders op dan afschot, blijkt uit antwoorden van de provincie Limburg op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Het aantal wasberen is groter dan eerst gedacht, aldus de provincie. In Limburg zijn er naar schatting tussen de vijftig en honderd, en die zorgen voor schade in steden en landbouwgebieden. Ook vormt de wasbeer een bedreiging voor kwetsbare vogelsoorten. Bovendien kan de wasbeer drager zijn van de voor de mens gevaarlijke wasbeerrondworm. De kans op besmetting is volgens experts echter zeer gering.

De provincie ziet zich naar eigen zeggen gedwongen 'uitroeiingsmaatregelen' te nemen. Doden met een geweer moet voorkomen dat wasberen zich permanent gaan vestigen in Limburg. De PvdD pleitte voor opvang van de dieren, maar dat helpt Limburg niet van de wasbeer af, vreest de provincie.

Quote Afschieten, zoals de Duitsers in 1954 al hebben geprobeerd, heeft weinig zin Jaap Mulder, bioloog

Of het afschieten van de dieren effectief zal zijn, is nog maar de vraag. In 2015 werd al eens een wilde wasbeer gevangen in Limburg. Bioloog en roofdierenspecialist Jaap Mulder blikte op deze site destijds al vooruit op een eventuele aanpak. ,,Afschieten, zoals de Duitsers in 1954 al hebben geprobeerd, heeft weinig zin. Er komen telkens nieuwe voor terug. We kunnen onze leefstijl beter aanpassen aan het exotische diertje. Over een jaar of 20 kun je de deksel van je kliko maar beter goed vastmaken!''.

Verspreiding

Het is niet verwonderlijk dat de wasbeer juist in Limburg nu onderwerp van gesprek is. In december 2017 plantte in deze provincie voor het eerst een wasbeer zich voort. Een primeur voor ons land. De afgelopen jaren werden ook in Gelderland, Friesland en Groningen enkele meldingen gedaan nadat het beestje was gesignaleerd. In die gevallen wees nog niets op voortplanting van de dieren.