Wat als avondklok ook niet werkt? ‘Doen te weinig om files met ambulances te voorkomen’

Ondernemer Roland Brautigam heeft een briljant plan om de zorg te ontlasten, vindt hijzelf. Binnen vier dagen kan hij een schip naar de Rotterdamse haven varen waar 450 coronapatiënten kunnen uitzieken.



Het schip werd tijdens de eerste coronagolf in Italië ook gebruikt, maar is op dit moment beschikbaar voor Nederland. Brautigam belooft zelfs genoeg Nederlands zorgpersoneel te kunnen vinden dat nu niet of nauwelijks aan het werk komt, omdat ze bijvoorbeeld te ver weg wonen van een ziekenhuis in nood. ,,Wij verhogen de buffer in de ziekenhuizen in één keer met 25 tot 40 procent.”