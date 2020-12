Wat als de aantallen blijven stijgen? ‘Geen andere optie dan volledige lockdown’

Premier Mark Rutte deed dinsdagavond zijn best om maar geen inhoudelijk antwoord te geven op die onvermijdelijke en Heel Vervelende Vraag: welke extra maatregelen volgen als het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames blijft stijgen? Want terwijl de nationale discussie over decemberversoepelingen gaat, dwingt het virus -met bijna 1700 coronapatiënten in het ziekenhuis en gemiddeld 6500 nieuwe infecties per dag erbij - de virologen en ministers alweer om nieuwe restricties voor te bereiden.