Wat als helm op e-bike verplicht wordt? ‘Veel mensen zullen weer normale fiets kopen’

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten nog debatteren over de verkeersveiligheid in Nederland. Toch heeft het kersverse advies om op de fiets een helmplicht voor 60-plussers in te voeren duidelijk effect. Bij fietsenwinkel Mega Bike in Rotterdam krijgen ze opvallend meer ouderen over de vloer om een helm te kopen dan gewoonlijk. ,,Dat is wel leuk om te zien’’, zegt Andrés Fortuin van Mega Bike. ,,Het doet wat bij de mensen en zeker wanneer er een verplichting zou komen. De verkoop zou dan enorm stijgen en dat is positief voor ons.’’