Wat de Leeuwinnen betekenen? Mijn dochter vindt het zielig dat jongens niet ook mogen voetballen

Ik weet het nog goed: toen in 1998 SC Heerenveen voor het eerst Europees voetbal speelde. Lang werd het niet voor mogelijk gehouden. Ik bedoel, het was Heerenveen. Dat is een dorp, niet eens een stad. Een provinciaal voetbalteam dat weliswaar elk jaar een beetje beter werd, van de eerste divisie naar de eredivisie opklom. Maar Europees voetbal? Dat is andere koek. Toen dat ineens lukte, groeiden de Friezen collectief een centimeter of vijf. We hoorden erbij.



Het wil wat zeggen dat ik, die toen pas 13 was, zonder te spieken nog altijd moeiteloos een paar selectiespelers kan opnoemen. Vonk, Klompe, de broertjes De Nooijer. Radomski en Denneboom. Op de Friese voetbalvelden speelden jongens dat ze Jeffrey Talan waren.