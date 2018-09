'Wat een monster moet je zijn, zó'n seksaanval op ons jonge ventje'

,,Niet te bevatten hoe zo'n langdurig misbruik kon plaatsvinden zonder dat wij als ouders enige aanwijzing hadden. Het grote probleem is dat wij niet eens met onze zoon kunnen praten, niet mógen praten. Dat kan hem in een paniekaanval of depressie drijven.''

De slachtofferverklaring van de ouders van een van de jongens die is misbruikt door oud-finalist van Holland's Got Talent Lars de R., maakt vandaag in de rechtbank Alkmaar keihard duidelijk hoe de 26-jarige verdachte te werk ging. En hoe verwoestend de gevolgen zijn.

De strafzaak tegen de uit Krommenie afkomstige De R., in 2009 als 17-jarige gitaarvirtuoos finalist in Holland's got Talent, dient vandaag de hele dag. De R. wordt vervolgd voor het misbruik van dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatië.

Complimenten

Een van zijn slachtoffers is nu 14 jaar, maar werd jarenlang misbruikt, vanaf zijn vijfde tot zijn elfde jaar. In een slachtofferverklaring – voorgelezen door hun advocaat Sébas Diekstra, zelf kunnen ze dat niet aan – leggen de ouders uit hoe Lars te werk ging. Via sociale netwerken legde hij contact met de ouders van de toen 5-jarige jongen en maakte complimenten over zijn talent. Lars was toen net bekend geworden via Holland's Got Talent.

Quote Lars bereidde zijn aanvallen voorzich­tig en met veel arrogantie voor Ouders van een van de slachtoffers, van Lars de R.

Toen Lars en zijn ouders op vakantie waren in Kroatië en de ouders van het slachtoffer ook, maakte hij weer contact, kwam het tot een ontmoeting en ontstond er vriendschap. ,,We schrijven dit om uit te leggen hoe voorzichtig en met hoeveel arrogantie Lars zijn aanvallen voorbereidde, zijn eigen ouders en familieleden gebruikte en familievriendschappen sloot om in ons leven te infiltreren en ons vertrouwen te krijgen,'' aldus de ouders van het slachtoffer in de verklaring.

,,Volgens het bewijs dat de politie ons liet zien, begon Lars daarna met de seksuele aanvallen op ons zeer jonge zoontje, aanhoudend en zeer waarschijnlijk elke keer dat hij de kans kreeg om alleen met hem te blijven, zelfs voor een zeer korte tijd. Wat voor monster kan iemand zijn? Denkend aan die seksuele aanvallen op ons jonge ventje is erg moeilijk, niet alleen voor ons als ouders, maar voor het hele gezin.''

Machteloos

De ouders spreken van een griezelverhaal. Vooral het feit dat zij jarenlang niets wisten van het misbruik en nu totaal machteloos zijn, heeft ervoor gezorgd dat de hele familie psychologische hulp nodig heeft. Dat Lars ook beeldmateriaal van het misbruik maakte en verspreidde, is extra frustrerend en maakt de ouders nog verdrietiger. Ook mogen zij niet met hun zoon over het misbruik praten, uit vrees dat hij in een depressie schiet.

Ook een van de slachtoffers zelf verklaarde vandaag over het misbruik. Hij vertelde, soms huilend, hoe hij in de val werd gelokt en hoe bang hij is dat de filmpjes van het misbruik opduiken. ,,Ik weet nu dat ik op meisjes val, maar daar was ik liever op een andere manier achter gekomen.''