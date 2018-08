Wat is er gebeurd met Ivana? Proces in Kuala Lumpur begint woensdag

Hoe kwam Ivana Smit aan haar einde? Acht maanden na haar dood begint woensdag in Kuala Lumpur een rechtszaak om daarachter te komen. ,,Het was géén ongeluk.’’

Het 18-jarige Nederlandse fotomodel werd 7 december 2017 naakt gevonden op een balkon op de zesde verdieping van een appartementencomplex. Ze was gevallen van een balkon van een appartement op de 20e verdieping. Daar was ze beland na een nacht stappen met een Amerikaans echtpaar, Alexander en Luna Johnson. Dat Amerikaanse koppel zegt dat ze beiden seks hadden met de jonge vrouw. Van Ivana's val hadden ze niets gemerkt omdat ze sliepen. De politie van Kuala Lumpur oordeelde dat Ivana’s dood een ongeluk was.

Ivana’s familie vloog na het tragische nieuws meteen naar Maleisië. Vader Marcel zag op het ontzielde lichaam van zijn dochter blauwe plekken rond hals en op de armen. ,,Alsof iemand haar bij de keel had gegrepen,’’ zei vader Marcel toen. De familie begon een lange strijd om de waarheid te achterhalen. Ze lieten forensisch patholoog Frank van de Goot onderzoek doen toen Ivana’s lichaam twee weken na haar dood terug in Nederland was; de Britse privé detective Mark Williams-Thomas werd ingehuurd om in Kuala Lumpur onderzoek te doen; ze trokken aan de bel bij Buitenlandse Zaken, bij het Openbaar Ministerie en zelfs Interpol kwam eraan te pas.

Doorbraak

Volledig scherm © Familie Smit Duizenden telefoontjes, e-mails en appjes later is er nu een doorbraak. Een rechter in Maleisië begint deze week een zogeheten ‘coroner’s court’, een proces om de waarheid boven water te krijgen. Acht zittingsdagen lang worden bewijsstukken bekeken, tientallen getuigen gehoord, onderzoeken en rapporten doorgespit. Daarna zal de rechter beslissen of de conclusie van de politie gerechtvaardigd is.

,,Het lijkt er op dat de openbare aanklager van mening is dat er voldoende aanleiding is om te onderzoeken of er iemand strafrechtelijk is betrokken bij de dood van Ivana’’, zegt Sébas Diekstra, de advocaat van de familie. ,,De coroners court onderzoekt de doodsoorzaak en toedracht. Als de rechter tot de conclusie komt dat er sprake is van een levensdelict, dan komt pas de vraag: wie heeft er in strafrechtelijke zin schuld aan?’’

Adrenaline

De familie ziet de rechtszaak als een enorme kans om gerechtigheid te krijgen, zegt oom en woordvoerder Fred Agenjo. ,,Ik slaap bijna niet meer van de adrenaline. Ik word om de haverklap wakker en denk aan de zaak. Voor Ivana’s ouders is dat nog tien keer erger.’’

Agenjo is met Ivana’s moeder Karin en Ivana’s peetmoeder gisteravond naar Kuala Lumpur gereisd. Vader Marcel kreeg een hartinfarct na de dood van zijn dochter en zijn gezondheid is te fragiel om de zittingen bij te wonen. ,,Dat gaat niet. Er hoeft maar iets te gebeuren in Ivana’s zaak en hij zit weer in de hoogste boom.’’

De familie denkt dat hun dochter al overleden was of buiten bewustzijn toen ze over de railing werd gegooid. Patholoog Van de Goot vond wonden op haar achterhoofd die kort voor de val waren ontstaan. Ook de combinatie van cocaïne en PMMA - een gevaarlijke drug die op xtc lijkt - in grote hoeveelheden in haar bloed waren potentieel dodelijk. Uit het onderzoek bleek dat de PMMA kort voor haar dood werden ingenomen of toegediend. De familie sluit uit dat Ivana ‘zomaar’ van het balkon viel.

Agenjo: ,,Misschien vond mevrouw Johnson Ivana in bed met haar man en dacht ze: ‘Mooi niet, dat zij de nieuwe mevrouw Johnson wordt’. Misschien dachten ze dat Ivana was overleden toen ze bewusteloos raakte en probeerden ze haar te reanimeren. Of een combinatie van die theorieën. We weten het niet.’’

De coroner’s court gaat naar verwachting tientallen getuigen horen. Ook de Johnsons worden opgeroepen. De Maleisische advocaat van de familie mag een kruisverhoren houden. Ivana’s aanwezige familieleden worden eveneens gehoord. Patholoog Frank van de Goot reist af naar Kuala Lumpur als de rechter een toelichting op zijn autopsierapport wil. Diekstra: ,,We zijn blij dat alle feiten en het bewijs nu eindelijk openbaar worden behandeld tijdens een zitting. Dit moet het moment van de waarheid zijn.’’

Bekijk in de video hieronder de laatste beelden van Ivana: