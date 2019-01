Wat is er nog heilig als zelfs petanquespelers doping gebruiken?

Woning van ouders van Yuri van Gelder mogelijk op slot: 'Sluiting is het uitgangs­punt’

10 januari De gemeente Waalwijk sluit niet uit dat de woning van de ouders van Yuri van Gelder tijdelijk op slot gaat. Aanleiding is de drugsvondst in het ouderlijk huis van de Waalwijkse topturner. De gemeente laat in een reactie weten dat sluiting van een pand waar drugs wordt gevonden ‘het uitgangspunt is’.