Wat is er toch met Europa aan de hand?

OpinieHet was de zomer van Douglas Murray (38). De Britse auteur voert met z'n boek over de 'zelfmoord van Europa' (The Strange Death of Europe) de bestsellerlijsten aan.

Murray schetst op basis van zijn reizen door Europese landen een sombere toekomst: het continent bezwijkt onder de druk van massa-immigratie en de radicale islam.



Ik sprak Murray tijdens de Summer Academy van het Forum voor Democratie. Hij leek nog onthutst over de toestand waarin hij Europa had aangetroffen. ,,Overal waar ik kwam, zag ik nieuwkomers met een compleet andere culturele en religieuze achtergrond, die vaak op straat bivakkeren. Hoe kun je ervan uitgaan dat deze mensen ooit 'Europeanen' worden?"



Het oordeel van Murray over Angela Merkel, de Duitse bondskanselier die deze maand waarschijnlijk wordt herkozen, is snoeihard. Een van haar argumenten om in 2015 de grenzen te openen, beweert hij, was dat ze geen foto's wilde van Duitse grensbewakers die immigranten tegenhouden. ,,Die beelden zouden haar kortdurend negatieve publiciteit hebben opgeleverd. Maar wat vervolgens in Duitsland gebeurde - een bevolkingstoename van 2 procent, voornamelijk met jonge mannen uit moslimlanden - is veel ernstiger."

Neoconservatief

Merkel, zegt Murray, heeft besloten dat 'de volgende generatie Duitsers uit Eritrea en Afghanistan moet komen'. ,,De Duitse tragedie: ze sterven nog liever dan dat ze weer als nazi's worden gezien. Wij moeten ons afvragen: zijn wij bereid om samen met hen zelfmoord te plegen? De Britten hebben 'Nee' gezegd: Brexit was vooral een stem tegen Merkel."



Murray is een homoseksuele neoconservatief. Heeft zijn seksualiteit zijn opinies beïnvloed? ,,Het geeft wel te denken als ik hoor dat een meerderheid van de moslims in Groot-Brittannië homoseksualiteit wil verbieden."



Zijn tegenstanders verwijten Murray 'islamofobie' en 'doemdenken'. Hij wuift die kritiek weg. ,,Veel burgers maken zich net als ik grote zorgen. Wij voeren in Europa een dramatisch en ongeëvenaard experiment uit op onszelf. We veranderen onze identiteit en onze toekomst, zonder een idee te hebben hoe dit zal uitpakken."

Intolerante cultuur

Hij noemt kwesties als eerwraak, sharia-rechtbanken, de serieverkrachtingen door Pakistaanse bendes in Engeland die om politiek-correcte redenen onder het tapijt werden geschoven en de toenemende agressie tegen homo's en vrouwen als voorbeelden van een oprukkende, intolerante cultuur. Zuchtend: ,,Onze samenlevingen verkeren in zo'n slechte toestand. Neem Manchester: 22 vermoorde jonge mensen van wie we de namen inmiddels al zijn vergeten. Ja, er was een schok en verdriet, maar na 48 uur zong men alweer: 'Don't look back in anger'. De doden waren nog niet eens begraven! Wat is er toch met ons aan de hand?"

Pim Fortuyn begreep wat er gaande is, zegt Murray. ,,Maar jullie politici en media besloten om hem te demoniseren. En de moordenaar is weer op vrije voeten. De prijs die je in dit land betaalt voor een politieke moord is kennelijk buitengewoon gering. Als politieke moed zo veel risico met zich meebrengt, dan zullen nog maar weinigen bereid zijn om die stap te zetten. Kijk hoe Thierry Baudet nu wordt aangepakt. Levensgevaarlijk. Die activisten kennen geen schaamte, of ze hebben geen idee wat ze doen, of het maakt ze niks uit."

Antwoorden

Wat leiders als Merkel moeten doen, waarschuwt Murray, is de argumenten van hun critici serieus nemen. ,,Geef antwoord op hun vragen. Maar wat zeggen ze? 'Wen er maar aan'. Nu is het nog zo dat je als politicus alleen een prijs betaalt als je kritiek hebt op immigratie en de islam. Maar ooit, na weer een aanslag, zal het publiek zich tegen Merkel en Rutte en hun collega's keren en zeggen: dit is jullie schuld, waarom hebben jullie ons dit aangedaan? Dan zullen zij politiek én persoonlijk rekenschap moeten afleggen."