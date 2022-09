Wat kan het kopen van een neptas kwaad? Een kijkje in de duistere wereld van nepkleding

Jelle liep een maand mee in azc voor minderjari­gen: ‘Illusie dat je iedereen kunt redden’

Een maand lang werkte onderzoeksjournalist Jelle Krekels in het asielzoekerscentrum voor minderjarigen. Hij mocht overal komen. Dit is zijn verhaal, van binnenuit. ,,Als ik naar de beschimmelde muur kijk, weet ik even niet wat ik zie. Is dit hoe we eenzame jongeren op de vlucht voor oorlog of armoede opvangen in Nederland?”

10 september