Wat mij betreft is een vliegvakantie niet per se noodzakelijk

Houd het simpel? Makkelij­ker gezegd dan gedaan

In onze regelzucht slagen we erin de samenleving steeds complexer te maken. Niemand die het snapt, tenzij je expert bent. Als we een samenleving willen waarin iedereen meedoet, moet de overheid veel eenvoudiger wetten en regels maken, schrijft onze hoofdredacteur Rennie Rijpma.

19 januari