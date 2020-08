Wat moet Rutte zeggen op ‘moeilijkste persconferentie tot nu toe’?

Jongen geraakt door ‘projectiel’ op school­plein in Barneveld: politie onderzoekt schietinci­dent

16:49 De politie onderzoekt een schietincident dat zou hebben plaatsgevonden in Barneveld. Aanleiding voor het onderzoek is een minderjarige jongen die met een ‘projectiel’ in zijn lichaam in het ziekenhuis belandde.