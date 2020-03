Wat weten we nu over het virus, de bestrijding en onze zorgcapaciteit?

Het publiek eist dat een tribute­band precies zo klinkt als het origineel

14:02 Sinds een jaar of tien trekken ze volle zalen, de tributebands die zo waarheidsgetrouw mogelijk hun favoriete artiesten imiteren. Van The Beatles en The Stones tot ABBA en The Eagles: volgens popprofessor Gert Keunen wordt de muziek van deze bands steeds meer benaderd als klassieke muziek. ,,Popmuziek is tijdloos geworden.’’