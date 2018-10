Water stond nog nooit zo laag: levering grondstoffen in gevaar

Er was even hoop op veel regen, vorige week. Maar toen ging orkaan Leslie net de verkeerde kant op, bogen de restanten van orkaan Michael niet de verwachte richting op en bleef een lagedrukgebied dat eigenlijk voor het stroomgebied van de Rijn en de Maas voorzien was boven de Britse Eilanden liggen. Het gevolg: geen regen, wel warme lucht.



Het waterpeil bij de Rijn in Lobith daalde dinsdag naar 6,73 meter boven NAP, zo laag stond het nog nooit. Het is dus ook lager dan in augustus, toen het zo heet was. Pas in de loop van volgende week is er kans op regen, stelt Rijkswaterstaat. Tot die tijd daalt het water verder.



Dat heeft flink wat gevolgen, in de eerste plaats voor de scheepvaart. Omdat de rivier minder diep is, kunnen schepen minder vracht vervoeren - anders liggen ze immers te diep. Volgens verladersorganisatie EVO-Fenedex kunnen schippers maar de helft van hun normale vracht vervoeren. ,,Daardoor heb je twee schepen nodig om dezelfde vracht te vervoeren, maar die capaciteit is er niet”, zei adjunct-directeur Joost Sitskoorn eerder deze week.