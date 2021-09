Wateroverlast door intense korte buien: collegezaal in Nijmegen ontruimd

Op verschillende plekken in het land is wateroverlast ontstaan door hevige regenbuien die vrijdagmiddag over het land trokken. In Deventer staat een tunnel blank waar dat ook in augustus van dit jaar het geval was. Verder kunnen sommige gebouwen van de Radboud Universiteit Nijmegen de grote regenbuien niet aan.

Tal van meldingen komen binnen over de water- en stormoverlast. Zo meldt RTV Noord dat een huis in Glimmen is geraakt door de bliksem. Toen brandweerlieden arriveerden, zagen zij rook onder de dakpannen vandaan komen. Er ontstond geen brand, wel zaten enkele woningen zonder stroom.

In Gelderland kreeg de brandweer een klein aantal meldingen over wateroverlast binnen, maar die zouden voor de avond aanbrak alweer zijn afgehandeld. In het Spinozagebouw van de universiteit in Nijmegen moest een collegezaal worden ontruimd.

'We zijn maar gevlucht’

,,We zaten in de les en zagen druppels water langs de muur omlaag lopen”, zegt een natuurkundestudent. ,,Dat was niet erg, maar opeens kwam er op steeds meer plekken water en ook schuim naar beneden. De lekken werden groter en groter, totdat het water zelfs uit de lampen en livestreamcamera kwam.”

Uiteindelijk blies de docent het college af. ,,We gingen nog kijken of we in een andere zaal het college konden voortzetten, maar daar was het lek twee keer zo erg dus zijn we maar naar buiten gevlucht.”

Ook elders op de campus was wateroverlast. Medewerkers moesten aan de slag met handdoeken, trekkers en een waterstofzuiger. Er was op het eerste gezicht geen grote schade te zien, maar voor de medewerkers was het letterlijk dweilen met de kraan open. Hoewel het alleen om regenwater ging, hing er ook een indringende rioollucht in de lunchruimte. Op de toiletten leek alles echter goed te gaan.

In het collegezalencomplex meldde een student lekkages op drie verschillende plekken. Op de medische faculteit stroomde eveneens flink veel water van het plafond naar beneden.

Volledig scherm Wateroverlast op de Radboud Universiteit Nijmegen na hoosbuien. © Marieke Smid

Tunnel staat blank

Door de korte intense hoosbuien staat in Deventer de Veentunnel vrijdagmiddag blank. De laatste keer dat dit gebeurde was in augustus 2020 toen het riool in de tunnel was verbeterd en er een los putdeksel was. Volgens de gemeente zou het nog maar eens in de tien jaar gebeuren.

Menig inwoner van de stad weet dat door de Veentunnel bij regenval moeilijk te rijden is. Deventer heeft drie plekken waar eerder de tunnels vol met water liepen. Deze plaatsen op de Brinkgeverweg bij het station en de Hoge Hondstraat hadden al een opknapbeurt gekregen om overvloedige regenval tegen te gaan. De kosten voor een nieuw afwateringssysteem waren 276.000 euro. De Veentunnel was onderdeel van de beurt maar dit heeft dus geen baat gehad.

In het midden, oosten en zuiden van het land komen lokaal nog stevige onweersbuien voor, meldt het KNMI. De komende uren nemen de buien in activiteit af.

Volledig scherm Opnieuw staat de Veentunnel in Deventer blank. © Rens Hulman

