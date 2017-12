Wateroverlast door regen en smeltende sneeuw

De Waterschappen hebben daarom vandaag extra maatregelen genomen. Zo heeft het Waterschap Rijn en IJssel drones de lucht in gestuurd om 72 zwakke plekken in het gebied te controleren.

Rijn, Waal en IJssel hebben volgens de schappen ook te maken met een hoogwatergolfje, omdat in Duitsland en Zwitserland eveneens dikke pakken sneeuw snel wegsmelten. Bovendien is de grond volledig verzadigd door alle neerslag, zodat overlopend water niet in de bodem kan zakken. Op een aantal plaatsen treden beken en sloten dan ook buiten hun oevers.

Ook veel parkeergarages kampen met wateroverlast, evenals parken en plantsoenen.

Waterschap Rivierenland heeft bij Hardinxveld extra pompen geplaatst. Het Merwedekanaal is vol. Betuws water uit beken en sloten wordt naar de Nederrijn en het Amsterdam-Rijnkanaal geleid. Bij Culemborg is de waterberging geopend. De gemeente Zaltbommel heeft automobilisten gewaarschuwd niet langs de lage kades te parkeren. De schappen verwachten dat de wateroverlast na het weekeinde weer voorbij is.

Zon en buien

Wat betreft het aankomende weer: vanavond en vannacht valt er slechts een enkele winterse bui, meldt Weerplaza. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt en vooral na middernacht kan het glad zijn.

Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er valt ook een enkele bui. De kans op buien is het grootst in het zuiden. Het blijft 's middags een graad of 5. In het weekend nemen de buien weer toe, al blijft de zon ook regelmatig schijnen. 's Nachts is wederom gladheid mogelijk, en 's middags wordt het 5 of 6 graden.