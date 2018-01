Waterschappen: waterpeil loopt tot morgen op en zal na dip wéér stijgen

Benieuwd naar de meest recente waterstanden bij jou in de buurt? Klik dan hier.



De waterschappen hebben verschillende noodmaatregelen getroffen. Doorgangen in dijken zijn gesloten en er vinden extra dijkinspecties plaats, 'om te checken of er geen zwakke plekken zijn'. Ook zijn er extra pompen geplaatst bij verschillende beken.



De meeste kades zijn volgens de waterschappen wel berekend op hoge en zelfs nog hogere waterstanden. ,,Maar bijvoorbeeld bij Nijmegen is een nieuwe kade aangelegd, we gaan nu pas zien wat die bij hoge waterstanden doet. Dit zijn uitzonderlijke situaties.''



Ondanks het feit dat de Nijmeegse Waalkade recent is verbeterd en verstevigd, zorgt het hoge water voor verzakkingen. Op een aantal plekken spoelt zand weg onder de bestrating, die daardoor inzakt. Het zand onder de bestrating is nog niet voldoende ingeklonken. De gemeente plaatst hekken en linten rond verdachte plaatsen op de al afgesloten kade.



Het hoge water in de Waal trekt veel bekijks. Gemotoriseerd verkeer is verboden, maar fietsers en voetgangers kunnen op de kade komen. De gemeente controleert de kade tweemaal per dag op zwakke plekken, aldus een woordvoerster.