Waterstoring Zeeland lijkt drie uur na NL-Alert deels opgelost: water stroomt weer in Vlissingen

met video Ex-man die populaire Chinese vlogger in brand stak tijdens livestream is geëxecu­teerd

Een Chinese man die zijn ex-vrouw, de populaire Chinese influencer Lamu (30) in brand stak terwijl ze aan het livestreamen was, is geëxecuteerd. De vrouw overleed later aan haar verwondingen en de man werd ter dood veroordeeld voor moord.

23 juli