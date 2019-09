We gaan dit nooit onder controle krijgen zonder legalisering van drugs

Er is een vader vermoord, vlak voor zijn huis. Ik ken zijn vrouw niet, zijn kinderen niet, maar ik vermoed dat zij nog binnen waren, onder de douche, of aan het ontbijt. En dan komt er een ander kind dat voor een grijpstuiver een advocaat doodschiet en daarmee de rechtstaat om zeep helpt. Stel je even voor, het leed in dat gezin, en ook in dat van Nabil, de kroongetuige die nu niet alleen de dood van zijn broer, maar ook die van zijn advocaat heeft veroorzaakt. Is er nog iemand te vinden die zijn verdediging op zich neemt? Colombiaanse toestanden met in de hoofdrollen twee keiharde Mocromaffiozen die de jaren tachtig, waarin cocaïne als ‘champagne onder de drugs’ opkwam en vooral gebruikt werd door kunstenaars, muzikanten, modellen en jawel advocaten, doen verbleken.