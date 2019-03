We gebruiken de wc nog veel te vaak als afvalbak

Of het nu gemakzucht is of onwetendheid: Nederlanders trekken nog altijd veel te veel dingen door de wc die niet in het riool thuishoren. De Unie van Waterschappen schat na onderzoek dat er wekelijks alleen al 10,5 miljoen billendoekjes worden doorgetrokken. Maar ook tampons en zelfs luiers worden door de wc gespoeld.

,,De grootste misvatting is dat etensresten doorgespoeld mogen worden”, constateerde de Unie: 14 procent van de ondervraagden denkt dat die best door het toilet kunnen. 21 procent van de ondervraagden kiepert ze er ook daadwerkelijk in. Het probleem met etensresten is vooral het vet dat in het riool verstopping kan veroorzaken. Frituurvet wordt zelfs door 2 procent weggespoeld.

Verder gaan verfresten en medicijnen bij 1 procent nog door de wc, wat erg slecht is voor het milieu. Het milieu heeft ook al te lijden van bijvoorbeeld medicijnresten in urine. ,,In totaal moet jaarlijks 140.000 kilo aan medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd worden.”

Extra voorlichting en preventie kunnen helpen, net als nieuwe technologieën, denkt de Unie, die hoopt dat we ook even bij stilstaan bij het belang van ons rioolsysteem wanneer we stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart.