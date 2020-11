We hebben een zonnig herfstweekend voor de boeg

LIVE | Joe Biden op drempel Witte Huis, pakt nu óók de leiding in cruciale staat Pennsyl­vania

14:50 Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een hotline ingericht waar mensen verkiezingsfraude kunnen melden. In een toespraak op donderdagavond repte de president, die af lijkt te stevenen op verlies in de verkiezingen, van grootschalige fraude bij het tellen van de stemmen. Met bewijzen kwam hij echter niet. Ondertussen heeft Joe Biden zijn achterstand op president Donald Trump ingehaald in de cruciale swing state Georgia (16 kiesmannen). Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.