We hebben er als samenleving zelf voor gezorgd dat we op dit punt zijn beland

Wesley verloor z'n moeder bij brugonge­luk: ‘Er is weinig verbeterd, waarom leren we niet?!’

4 september Na het overlijden van zijn moeder op de Den Uylbrug in Zaandam stortte Wesley Fontijn zich als een bezetene op de onveiligheid van bruggen in de stad. De OVV onderschrijft vandaag spijkerharde conclusies die Fontijn in zijn eigen onderzoeken ook trok: ‘Ik ben mijn moeder hierdoor kwijt, en in al die jaren is er niks veranderd'.