We hebben parlementariërs nodig die totaal niet op Ybeltje lijken

DSW verlaagt premie én eigen risico in 2018

6:28 Zorgverzekeraar DSW verlaagt de premie van de basisverzekering én, min of meer symbolisch, ook het verplichte eigen risico. De premie voor 2018 daalt met 6 euro per jaar naar 1290 per jaar (107,50 per maand) voor zowel individueel als collectief verzekerden. Het eigen risico wordt met 10 euro verlaagd naar 375 euro.