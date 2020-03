We houden nog even de zon, maar wind vanuit Rusland voelt guur aan

De temperaturen dalen 's nachts flink, afgelopen nacht op enkele plekken zelfs tot -6. Daarmee was het de koudste winternacht van het afgelopen halfjaar. Maar is het met die nachtvorst wel verstandig om overdag in de tuin te gaan werken?

,,De komende dagen blijven we de zon veel zien met soms wat sluierbewolking. De temperatuur blijft rond de 11 graden, maar wel met een behoorlijk frisse wind", meldt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

Vanuit Rusland komt een koude wind ons land binnen. ,,Het kan daardoor buiten guur aanvoelen, maar het is wel bijzonder droog‘’, zegt Saris. De tuin is een prima plek om genoeg afstand te kunnen houden van iedereen én van het zonnetje te genieten. Zeker omdat het vaak beschut is, kun je er lekker uit de wind zitten.

Veel mensen besluiten vanwege de coronacrisis de tuin thuis nu eindelijk eens aan te pakken. Dat het uitgerekend nu kouder is dan in de hele winter is geen probleem, stelt Saris gerust. ,,Alleen de vorstgevoelige planten kun je beter nog maar even binnen zetten.”

Na weekend kans op regen