We krijgen steenkoude nachten

Dat de temperatuur zo ver onder nul kan komen, heeft te maken met het sneeuwdek dat gisteren is gevallen. Het ligt als ‘een deken’ over de bodem heen. Aangezien de grond normaal relatief warm is, zorgt dit voor wat extra opwarming. Op plekken waar het minder gesneeuwd heeft of de sneeuw al weg is, zal het dan ook minder hard gaan vriezen.

In de loop van de avond gaat het flink opklaren in het land en gaat de wind steeds verder liggen. De combinatie met het pak sneeuw dat er nog ligt, zorgt ervoor dat Weerplaza voor het eerst sinds lange tijd rekent op strenge vorst. ,,De laatste keer dat de temperatuur op een officieel weerstation naar -13 graden of lager daalde, was in 2013 in januari en maart. Dat is alweer zes jaar geleden’’, aldus meteoroloog Ben Lankamp.

Schaatsen

Hoewel strenge vorst normaliter als goed nieuws klinkt voor schaatsliefhebbers, is dat ditmaal niet het geval. Het pak sneeuw dat er nog ligt, gooit roeit in het eten. Hierdoor groeit de ijsvloer minder snel aan. Schaatsplezier op natuurijsbanen die opgespoten worden, hangt wel in de lucht. Dat is dan wel weer van korte duur, want komende zaterdag wordt een temperatuur voorspeld van 6 graden boven nul en neerslag in de vorm van regen.

Unicum

In de afgelopen vijf jaar was er in De Bilt geen sprake van strenge vorst. Dat was een unicum, want eerdere series zonder strenge vorst duurden nooit langer dan drie jaar. In de winter van 1962-1963 kwam het 24 keer tot strenge vorst in De Bilt. De laagste temperatuur ooit in De Bilt gemeten is -24,7 graden. Dit was op 27 januari 1942.