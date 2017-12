'We leven zuinig, omdat we veel willen reizen'

Minister en NVJ pal achter Nederlandse cartoonist

15:55 Als Turkije een rechtsverzoek bij Nederland zou indienen om de vrijheid van meningsuiting van kunstenaars en cartoonisten in te perken, dan verzet de regering zich daar als één blok tegen. Dat zegt minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanmiddag in de Kamer. Van uitlevering van een Nederlandse cartoonist kan in zo'n geval geen sprake zijn.