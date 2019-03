‘We moeten onze woede en verdriet omzetten in iets goeds’

Afgelopen maandagochtend werd mijn lieve stadje bruut grootgeschopt, door een man die het kwaad in zich had. Hij zette mijn Utrecht op de kaart op een manier die je direct wilt uitgummen. Maar dat ging niet. Mijn ‘stadsie’ was al op CNN. Tot aan kleine dorpjes in Noorwegen aan toe wisten mensen wat er was gebeurd. In de Nederlandse stad Utrecht had iemand met een vuurwapen op mensen in een tram geschoten.



Mijn stadje wil al jaren heel graag ‘een grote stad’ worden. Ze doet daar op haast aandoenlijke wijze heel hard haar best voor. Altijd vanuit het idee om alles fijner, leuker, beter te maken. Met liefde, niet met haat. Vanuit licht, niet vanuit duisternis.